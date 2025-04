Atp Montecarlo 2025 oggi 3 italiani in campo | orario e dove vederlo in tv

Montecarlo 2025 oggi, lunedì 7 aprile, entra nel vivo con le partite del primo turno del tabellone maschile. Tre gli italiani in campo: sul Rainier III, dove il programma inizia alle ore 11, Lorenzo Musetti contro il cinese Yunchaokete Bu è il secondo incontro e Fabio Fognini contro l'argentino Francisco Cerundolo è il quarto; sul Court Des Princes, con inizio sempre alle ore 11, Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone è il terzo incontro in programma.dove vederlo in tvSarà possibile vedere le partite in diretta tv su Sky e in streaming su NOW.La squadra tennis di Sky Sport è per il Masters 1000 di Montecarlo è formata da Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Stefano Pescosolido, che si alterneranno al commento degli incontri dal Country Club del Principato insieme a Laura Golarsa e Fabio Colangelo.

