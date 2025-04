Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, esordio vincente per Musetti e Berrettini

oggi al torneo Atp diper Lorenzoe Matteo. Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding, supera in rimonta il coetaneo cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio 4-6, 7-5, 6-3 in due ore e 38 minuti.affronterà al secondo turno del Masters 1000 un altro coetaneo, il ceco Jiri Lehecka, numero 28 del mondo.supera invece in due set Mariano Navone con il punteggio di 6-4 6-4. In campo tra poco anche Fabio Fognini contro l’argentino Francisco Cerundolo. Sarà possibile vederlo su Sky e in streaming su NOW. Djokovic: “La mia presenza qui era in dubbio”Domani sarà il turno di Novak Djokovic contro il cileno Alejandro Tabilo. Il serbo tornerà a dare l’assalto al titolo n.