ATP Montecarlo 2025: colpi Altmaier e Davidovich Fokina, azzurri avanti

In archivio, con la disputa di 10 incontri in attesa della chiusura sul Campo Ranieri III con Fognini-Cerundolo, la seconda giornata di tabellone principale al Masters 1000 di, il terzo dell’anno, il primo sulla terra rossa e uno dei due rimasti con la durata su una settimana, invece che sulle ormai abitudinarie quasi due cui soltanto Parigi (che non è più Bercy) si sottrae.La giornata va molto lunga, e con Fognini finirà a luci accese sul centrale, ma ha visto diversi incontri notevolmente combattuti. Tra questi il debutto di Lorenzo Musetti, che non gioca particolarmente bene, ma riesce a rimontare il cinese Yunchaokete Bu; più convincente Matteo Berrettini, ora in rotta di collisione con Alexander Zverev con Jannik Sinner da spettatore interessato.Due teste di serie escono, ma per almeno uno dei due non si può dire sia una sorpresa.