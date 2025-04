Atp 1000 Montecarlo inizio positivo per Musetti e Berrettini

Musetti si è qualificato al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo battendo il cinese Yunchaokete Bu con il punteggio 4-6, 7-5, 6-3 . Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding, ha faticato più del previsto per avere ragione del, numero 67 e proveniente dalle qualificazioni, in due ore e 38 minuti. Musetti ora sfiderà il ceco Jiri Lehecka, numero 28 del mondo. Ok.

