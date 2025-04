Atletica disco | nuovo personale di Saccomano sale a 6330 negli Stati Uniti

nuovo primato personale per Enrico Saccomano, che migliora di oltre trenta centimetri il suo record nel lancio del disco. In una gara disputata sulla pedana di Ramona, in Oklahoma, negli Stati Uniti, infatti, il discobolo 24enne lancia fino alla misura di 63,30 metri. Un importante passo avanti per il friulano portacolori dell’Aeronautica militare, che nella scorsa stagione aveva lanciato fino a 62,99. Superata, quindi, la soglia psicologica dei 63 metri. In questa stagione, Saccomano ha vinto il suo primo titolo italiano assoluto nella rassegna invernale del mese scorso a Rieti, prima di partecipare da matricola azzurra alla Coppa Europa di Nicosia, a Cipro: e questo nuovo risultato non può che dare ulteriore fiducia al lanciatore azzurro.La misura gli è valsa il quinto posto nella gara vinta dall’australiano bronzo olimpico Matthew Denny, che lancia a 72,07: una prestazione super, che corrisponde alla quinta misura di sempre al mondo. Leggi su Sportface.it primatoper Enrico, che migliora di oltre trenta centimetri il suo record nel lancio del. In una gara disputata sulla pedana di Ramona, in Oklahoma,, infatti, ilbolo 24enne lancia fino alla misura di 63,30 metri. Un importante passo avanti per il friulano portacolori dell’Aeronautica militare, che nella scorsa stagione aveva lanciato fino a 62,99. Superata, quindi, la soglia psicologica dei 63 metri. In questa stagione,ha vinto il suo primo titolo italiano assoluto nella rassegna invernale del mese scorso a Rieti, prima di partecipare da matricola azzurra alla Coppa Europa di Nicosia, a Cipro: e questorisultato non può che dare ulteriore fiducia al lanciatore azzurro.La misura gli è valsa il quinto posto nella gara vinta dall’australiano bronzo olimpico Matthew Denny, che lancia a 72,07: una prestazione super, che corrisponde alla quinta misura di sempre al mondo.

