Atletic Cdr Mutina conquista l'Eccellenza con vittoria a Nonantola

la pieve1 cdr2 LA PIEVE N.: Calzati, Tudini, Passerini (67’ Diallo), Timperio (67’ Erihioui), Gobbi, Casarano, Esposito, Zanoli (77’ Parrini), Carpeggiani, Montorsi, Margotta (67’ Gilli). A disp.: Ortensi, Pepe, Bevini, Iazzetta, Boriani. All. Barbi CDR: Chiossi, Vacondio, Ognibene, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (91’ Ligabue), Caselli, Teggi (86’ Vignocchi), Hoxha, Gollini. A disp.: Schena, Guerrero, Sejdiraj, Lazzaretti, Cavani, Veneri, Corbelli. All. Paganelli Arbitro: Bellini di Modena Reti: 46’pt (rig.) Montorsi, 46’ Caselli, 56’ Teggi Note: ammoniti Margotta, Hoxha, Gollini, Ricaldone, Erihioui La festa è aper l’Cdr. Con un successo in rimonta, il numero 23 in 32 gare, gli ’orange’ coronano una cavalcata strepitosa e bussano per la prima volta alla porta dell’