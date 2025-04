Bergamonews.it - Atalanta, segnali di pericolo: sconfitte, gol mancati e la maledizione casa. I numeri del calo

Bergamo. Se tre indizi, solitamente, fanno una prova, la situazione a questo punto è davvero allarmente. Dopo il ko interno contro l’Inter, nel match che avrebbe potuto infiammare la corsa Scudetto e la sconfitta di Firenze, l’capitola ancora una volta al Gewiss Stadium – dove la Dea non vince dal dicembre 2024 – al cospetto della Lazio di Marco Baroni.Una sconfitta pesantissima, la terza consecutiva, che a questo punto apre a scenari davvero preoccupanti per questo segmento finale di stagione che vedrà impegnata la squadra di Gian Piero Gasperini, chiamata a ridurre a zero il margine di errore per evitare il copione di questa annata riservi un finale amarissimo, ovvero il mancato piazzamento in zona Champions League. Ipotesi che in quel di Bergamo, soltanto fino a poche settimane fa, non avrebbe tenuto in considerazione nemmeno il più incallito dei pessimisti.