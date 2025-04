Bergamonews.it - Atalanta, è un momentaccio: serve una svolta per non mandare all’aria un’intera stagione

L’incappa nella terza sconfitta consecutiva perdendo il match casalingo con la Lazio.Da un mese la Dea non fa punti e dopo la scorpacciata di reti alla Juve l’attacco nerazzurro si è inceppato. La gara con i biancazzurri ha sentenziato la crisi atalantina. La formazione di Gasperini anche in questa occasione non ha giocato bene, andando a sbattere costantemente con la difesa avversaria.Non che i nostri avversari abbiano particolarmente brillato, ma sono apparsi certamente più veloci e precisi dei nerazzurri.Sarebbe probabilmente stata una gara da 0 a 0, se la nostra difesa non avesse fatto la solita frittata consentendo al neo entrato Isaksen di battere Carnesecchi.Che non fosse la serata giusta lo si è capito anche quando è stato erroneamente sostituito Lookman invece che Ederson, mandando su tutte le furie Gasperini che non aveva alcuna intenzione di privarsi del nigeriano in un momento delicato del match.