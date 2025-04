Atalanta di Gasperini | terza sconfitta consecutiva addio Champions?

Sport.quotidiano.net - Atalanta di Gasperini: terza sconfitta consecutiva, addio Champions? Leggi su Sport.quotidiano.net CARNESECCHI 6. Sul gol non può nulla, evita il raddoppio di Pellegrini. DJIMSITI 5. Primo tempo in controllo, nella ripresa soffre tantissimo. HIEN 5. Non riesce a chiudere sul colpo di testa di Dele Bashiru che regala l’assist a Isaksen. KOLASINAC 5. Fa meglio da attaccante che da difensore, nella ripresa Isaksen dalla sua parte fa quello che vuole. BELLANOVA 5. Sbaglia cross facili, nella ripresa perde il duello contro Pellegrini. DE ROON 5,5. Alla sua 300esima in serie A con la Dea vive una domenica complicata, non riuscendo a fare diga davanti alla difesa. EDERSON 5. Primo tempo di sostanza, secondo tempo di sofferenza. Ha perso la brillantezza fisica del girone di andata. ZAPPACOSTA 6. L’ultimo ad arrendersi, le migliori giocate sono tutte arrivate da lui. CUADRADO 5. Non ha mai trovato la profondità, ha faticato a trovare la posizione.

Atalanta di Gasperini: terza sconfitta consecutiva, addio Champions?. Atalanta-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Isaksen condanna Gasperini, terza sconfitta di fila. Atalanta in crisi, terza sconfitta consecutiva e zero gol: Gasperini prova a fare chiarezza. Terza sconfitta di fila senza gol fatti per l’Atalanta: è la prima volta nell’era Gasperini. Isaksen punisce l'Atalanta, colpo Lazio a Bergamo: Baroni a -3 da Gasperini. Riviv la diretta. L'Atalanta perde ancora, terza sconfitta consecutiva: Isaksen spinge la Lazio verso la Champions. Ne parlano su altre fonti

Atalanta di Gasperini: terza sconfitta consecutiva, addio Champions? - Atalanta di Gasperini subisce la terza sconfitta di fila senza segnare, mettendo a rischio la qualificazione in Champions League. (sport.quotidiano.net)

Incredibile Atalanta, Lookman sostituito per sbaglio e Gasperini punta il dito - Nel ko contro la Lazio la beffa di una sostituzione che ha azzerato l'attacco nerazzurro: "Un'incomprensione che ci è costata il cambio" ... (tuttosport.com)

Atalanta in crisi, terza sconfitta consecutiva e zero gol: Gasperini prova a fare chiarezza - Dopo il brillante successo per 4-0 in casa della Juventus, che aveva riacceso le speranze di un possibile inserimento nella lotta scudetto, l'Atalanta si è improvvisamente spenta. (gonfialarete.com)