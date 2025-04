Calcionews24.com - Atalanta, crisi totale in casa! Solo tre squadre hanno fatto peggio dei nerazzurri nel girone di ritorno

Leggi su Calcionews24.com

, isono la quartar squadra per media interna (neldi).tredi Gian Piero Gasperini sono in caduta libera, soprattutto per quanto concerne il rendimento interno. L’ha la quartar media interna della Serie A neldi: 0,57 con 0 .