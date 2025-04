Assumere come docenti i migliori laureati trappandoli alle altre professioni | il progetto di Valditara

Valditara. Gli studenti hanno colto l'accasione della presenza del Ministro per rivolgergli alcuni quesiti. Innanzitutto, la preoccupazione principale degli studenti è quella relativa alle capacità della scuola di rispondere alle loro esigenze, a partire dalla necessità di formarli per il mondo del lavoro. L'articolo “Assumere come docenti i migliori laureati, trappandoli alle altre professioni”: il progetto di Valditara . Leggi su Orizzontescuola.it Questa mattina, a Monza, si è svolto un incontro tra studenti di 11 scuole superiori della Brianza e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe. Gli studenti hanno colto l'accasione della presenza del Ministro per rivolgergli alcuni quesiti. Innanzitutto, la preoccupazione principale degli studenti è quella relativacapacità della scuola di rispondereloro esigenze, a partire dalla necessità di formarli per il mondo del lavoro. L'articolo “”: ildi

