Anteprima24.it - Assistenza domiciliare, a rischio 1200 lavoratori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe organizzazioni sindacali Cgil Fp e Uil Fpl Campania, insieme alle centrali cooperative Legacoopsociali, Confcooperative Federsolidarietà e Agci Imprese Sociali Campania, esprimono “profonda preoccupazione per gli effetti drammatici che il nuovo bando dell’Inps Home Care Premium rischia di determinare, in particolare nel sistema socio-assistenziale regionale”.Nella sola Campania, denunciano i sindacati, “oltreoperatori sociosanitari rischia di perdere il posto di lavoro a partire da luglio 2025, a causa della loro esclusione dalle prestazioni previste nel nuovo avviso Inps. A farne le spese saranno anche oltre 3500 cittadini non autosufficienti, che da anni contano su queste figure professionali per riceverequalificata”. “Il progetto Home Care Premium, attivo da oltre 15 anni, rappresenta – si legge nella nota – un modello di welfare pubblico in collaborazione con la cooperazione Sociale, in grado di garantire servizi personalizzati e prossimità alle famiglie.