Assassin's Creed Shadows riceve la patch 1.0.2 con PSSR su PS5 Pro e tante altre novità

Ubisoft ha annunciato la prima grandeper, in arrivo l’8 aprile 2025 su tutte le piattaforme. L’aggiornamento 1.0.2 si concentra su importanti miglioramenti alla qualità della vita, back della community e correzioni mirate per ottimizzare l’esperienza di gioco. Con modifiche sia tecniche che di gameplay, lasegna un passo avanti concreto nell’evoluzione del titolo ambientato nel Giappone feudale.Ubisoft svela che lepiù attese c’è il ritorno della funzione Auto-Follow per i cavalli, utile per automatizzare gli spostamenti sulla mappa, ora anche più rapidi all’interno delle città. Viene anche introdotta la possibilità di resettare i nodi maestria nei rami delle abilità, per sperimentare build diverse con Naoe e Yasuke. Dal punto di vista gestionale, ora si possono selezionare e vendere/smantellare più oggetti contemporaneamente presso mercanti o alla Forgia del Nascondiglio, rendendo l’inventario molto più snello.