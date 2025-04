Assalto ai portavalori? No ai tir carichi d' olio

portavalori, ma anche camion carichi di olio. L'ultimo business criminale - al denaro e ai lingotti - ha sostituito l'oro verde del mediterraneo. Tanto che in Puglia, sulla Statale 170 che collega Andria a Barletta, ne è appena stato rubato un intero tir. Tgcom24.mediaset.it - Assalto ai portavalori? No, ai tir carichi d'olio Leggi su Tgcom24.mediaset.it Non solo, ma anche camiondi. L'ultimo business criminale - al denaro e ai lingotti - ha sostituito l'oro verde del mediterraneo. Tanto che in Puglia, sulla Statale 170 che collega Andria a Barletta, ne è appena stato rubato un intero tir.

Assalto ai portavalori? No, ai tir carichi d'olio. Il boom del prezzo dell'oro verde cambia le abitudini criminali. Assalto ai portavalori, arrivano droni e regole: "La sicurezza non si improvvisa". Assalto al portavalori, Saviano: ‘Soldi nelle campagne livornesi poi in Sardegna tramite ditte di spedizionieri’. Assalto al portavalori, un piano preparato a lungo: i furgoni rubati cinque mesi fa. Assalto a due portavalori sull'Aurelia a Livorno, il video dei banditi e fuga con i soldi delle pensioni. L’assalto al portavalori. La tecnica, la pista sarda e le strategie di difesa: “Azione militare”. Ne parlano su altre fonti

Assalto ai portavalori? No, ai tir carichi d'olio. Il boom del prezzo dell'oro verde cambia le abitudini criminali - Cinque uomini a volto coperto hanno rapinato un camionista in Puglia, portando via 20 pedane d’olio d’oliva. È la punta ... (huffingtonpost.it)

Assalto al portavalori sulla strada statale: auto in fiamme e traffico in tilt - Nell'assalto, avvenuto sulla carreggiata sud all'altezza dell'uscita di San Vincenzo, il portavalori è stato dato alle fiamme. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Al momento il tratto ... (today.it)

Assalto al portavalori, Saviano: ‘Soldi nelle campagne livornesi poi in Sardegna tramite ditte di spedizionieri’ - Un'operazione studiata nei minimi dettagli, con mesi di preparazione e pedinamenti molto ben studiati. La criminalità sarda dietro il blitz che ha scosso la Toscana. “Ecco come hanno operato e dove fi ... (lanazione.it)