Aspetto il terzo figlio La famosa 34 anni e di nuovo incinta | il grande annuncio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Fantastica notizia per la vip, che ha annunciato sui social di essereper la terza volta. Sono tutti impazziti di gioia per la sua rivelazione, arrivata in maniera inaspettata. Queste le parole della sportiva: “È ufficiale: da ora si difende a zona! La nostra famiglia non potrebbe essere più felice di accogliere presto unbambino“.Gli ultimisono stati contraddistinti solo da notizie positiva a livello privato. Dopo il matrimonio celebrato nel 2019 a Castiglion del Bosco (Siena), la vip ha dato alla luce la prima figlia Olivia il 14 giugno del 2021, mentre il secondogenito James è nato il 24 ottobre del 2022.Leggi anche: “È nata oggi, stesso giorno del fratellino”. Fiocco rosa e data da incorniciare per la coppia vipLa vip è di: “Aspetta il”La vipè Caroline Wozniacki, latennista di 34originaria della Danimarca.