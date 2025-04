Ascolti Tv ieri 6 aprile ‘Costanza’ 35 mln ‘Che tempo che fa’ 2 mln

Nella serata di, domenica 62025, glitv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 5.644.000 spettatori (29.6%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 2.513.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rete4 ‘4 di Sera Weekend’ 913.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 711.000 spettatori e il 3.7% nella seconda. Su La7 ‘In Altre Parole. Domenica’ 718.000 spettatori (3.8%).In prima serata su Rai13.527.000 spettatori pari al 21.1% di share. Sul NoveChe Fa’ 2.015.000 spettatori con il 10.7% nella prima parte e 964.000 spettatori con il 9.1% nella seconda chiamata Il Tavolo. Su Canale5 ‘Lo Show dei Record’ 1.695.000 spettatori con share del 12%. Su Rai2 ‘N.C.I.S. Unità Anticrimine’ 738.000 spettatori (3.8%) e ‘N.C.I.S. Origins’ 670.000 spettatori (3.

