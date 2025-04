361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 6 aprile 2025

Bene la fictionNella serata di ieri, domenica 6, su Rai Uno, l’appuntamento con la fiction Costanza ha coinvolto 3.527.000 spettatori pari al 21.1% di share.Alle spalle, su Canale5 Lo Show dei Record ha portato a casa 1.695.000 spettatori con uno share del 12%. In onda su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 738.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. Origins 670.000 spettatori.Poi, su Italia1, Le Iene presentano: Inside si fermano a 1.272.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai3, Presadiretta conquista 723.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 607.000 spettatori (4.6%). Su La7 House of Trump raggiunge 530.000 spettatori e il 2.8%.Sul Nove Che Tempo Che Fa conquista 1.376.000 spettatori con il 7.4% nella presentazione, 2.015.000 spettatori con il 10.