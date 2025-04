Ascolti tv domenica 6 aprile | chi ha vinto tra Costanza e Lo Show dei Record

vinto tra Costanza in onda su Rai1 e Lo Show dei Record su canale 5. Tutti i dati Auditel di domenica 6 aprile. Leggi su Fanpage.it Chi hatrain onda su Rai1 e Lodeisu canale 5. Tutti i dati Auditel di

Ascolti tv domenica 6 aprile: chi ha vinto tra Costanza e Lo Show dei Record. Ascolti tv del 6 aprile, Costanza contro Che tempo che fa: i risultati. Stasera in TV (domenica 6 aprile), i consigli di Magazine: da Fazio c'è l'uomo più veloce del mondo, Usain Bolt. Ascolti tv di domenica 16 marzo. Ascolti tv domenica 8 dicembre chi ha vinto tra Vincenzo Malinconico, Tradimento, Che tempo che fa e Le Iene. Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 5 e domenica 6 aprile in tv. Ne parlano su altre fonti

Ascolti tv domenica 6 aprile: chi ha vinto tra Costanza e Lo Show dei Record - Chi ha vinto tra Costanza in onda su Rai1 e Lo Show dei Record su canale 5. Tutti i dati Auditel di domenica 6 aprile. (fanpage.it)

Ascolti tv: Amici stravince, secondo posto per Carlo Conti e Ne vedremo delle belle. Sul podio anche Rete 4 - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, sabato 5 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv e show. Da "Ne vedremo ... (msn.com)

Ascolti Tv ieri 23 marzo, 34.2% e 7,1 mln per l’Italia, 9.6% e 2 mln per Fazio - Nella giornata di ieri, domenica 23 marzo 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in prima serata su Rai1 la partita di Nations League Germania-Italia 7.107.000 spettatori pari al 34.2% di ... (msn.com)