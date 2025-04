Ascolti TV | Domenica 6 Aprile 2025 Costanza cala ma domina 21 1% i Record fermi al 12%

Domenica 6 Aprile 2025, su Rai1 Costanza ha interessato 3.527.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato 1.695.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 738.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. Origins 670.000 spettatori (3.7%). Su Italia1, dopo la presentazione (.000 – %), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.272.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna 723.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 607.000 spettatori (4.6%). Su La7 House of Trump raggiunge 530.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Operation Fortune ottiene 284.000 spettatori con l'1.8%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.376.000 spettatori con il 7.

