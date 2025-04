Dilei.it - Ascolti tv del 6 aprile, Costanza contro Che tempo che fa: i risultati

Non è domenica senza Cheche fa. Il programma di Fabio Fazio non è mai stato così seguito, malgrado il passaggio al Nove, ed è ormai un grande punto di riferimento per il pubblico che non smette di dimostrargli il suo affetto. Di settimana in settimana, lo show ospita alcuni dei nomi più importanti del cinema italiano e internazionale senza disdegnare però i personaggi più popolari, come Belen Rodriguez, mentre dall’altra parte della barricata si cerca di risalire la china per non patire troppo della forza dei competitor.Su Rai1 è invece andata in onda la nuova stagione di, partita bene al suo esordio, mentre Rai2 ha mandato in onda i nuovi episodi di NCIS. Presadiretta ha invece occupato la prima serata di Rai3 con Riccardo Iacona, quando su Italia1 veniva invece trasmessa la puntata domenicale di Le Iene Inside.