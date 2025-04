Ascolti TV 6 aprile 2025 | Costanza su Rai 1 domina la serata con il 211% di share

Ascolti TV di Domenica 6 aprile 2025 si chiudono con un nuovo successo per Rai 1: la fiction “Costanza”, giunta al suo quinto episodio, si conferma leader della prima serata con 3.527.000 spettatori e uno share del 21,1%, mantenendo il primato nella domenica televisiva italiana.IndiceAuditel Prima serata: tutti i dati del 6 aprile 2025RAI 1RAI 2RAI 3RETE 4CANALE 5ITALIA 1LA7TV8NOVEDati Auditel Ascolti TV del 6 aprile 2025Conclusione Ascolti TV del 6 aprile 2025Auditel Prima serata: tutti i dati del 6 aprile 2025Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di domenica 6 aprile:RAI 1Costanza – Stagione 1 Episodio 53.527.000 spettatori – 21,1% di shareRAI 2N.C.I.S. – Stagione 22 Episodio 7: Il mistero del Falcon738. .com - Ascolti TV 6 aprile 2025: “Costanza” su Rai 1 domina la serata con il 21,1% di share Leggi su .com GliTV di Domenica 6si chiudono con un nuovo successo per Rai 1: la fiction “”, giunta al suo quinto episodio, si conferma leader della primacon 3.527.000 spettatori e unodel 21,1%, mantenendo il primato nella domenica televisiva italiana.IndiceAuditel Prima: tutti i dati del 6RAI 1RAI 2RAI 3RETE 4CANALE 5ITALIA 1LA7TV8NOVEDati AuditelTV del 6ConclusioneTV del 6Auditel Prima: tutti i dati del 6Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di primadi domenica 6:RAI 1– Stagione 1 Episodio 53.527.000 spettatori – 21,1% diRAI 2N.C.I.S. – Stagione 22 Episodio 7: Il mistero del Falcon738.

Ascolti tv ieri domenica 6 aprile chi ha vinto tra Costanza, Che tempo che fa, Lo Show dei Record e Le Iene. Ascolti Tv ieri (6 aprile), Gerry Scotti soccombe contro Costanza, Fabio Fazio risale. Ascolti tv del 6 aprile, Costanza contro Che tempo che fa: i risultati. Ascolti Tv ieri 6 aprile, 'Costanza' 3,5 mln, 'Che tempo che fa' 2 mln - LaPresse. Ascolti tv, Fazio scatta come Bolt: Le Iene Inside inseguono. "Costanza" cala ma doppia Gerry Scotti - Chi vince e chi perde. RAI * "ASCOLTI TV" - DOMENICA 6 APRILE: «COSTANZA, 21,1% DI SHARE IN PRIMA SERATA, SECONDA DI TG1 LIBRI COL 26,3% DI SHARE. Ne parlano su altre fonti

Ascolti Tv ieri (6 aprile), niente da fare per Gerry Scotti: la prima serata è di Costanza - La serie su Rai 1, anche se in calo, domina, mentre Lo show dei Record non decolla. Bene anche Fazio con CTCF e Le Iene Inside. (libero.it)

Ascolti Tv ieri 6 aprile, ‘Costanza’ 3,5 mln, ‘Che tempo che fa’ 2 mln - Nella serata di ieri, domenica 6 aprile 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 5.644.000 spettatori (29.6%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 2.513.000 spett ... (msn.com)

Ascolti tv domenica 6 aprile: chi ha vinto tra Costanza e Lo Show dei Record - Chi ha vinto tra Costanza in onda su Rai1 e Lo Show dei Record su canale 5. Tutti i dati Auditel di domenica 6 aprile. (fanpage.it)