Ascoli verso la salvezza | sfida decisiva contro la Torres al Del Duca

Ascoli taglierà ufficialmente il traguardo salvezza nel prossimo turno in programma che domenica prossima (avvio alle 15) al Del Duca vedrà arrivare la Torres. Il match d'andata si risolse in favore dei bianconeri per 2-1 anche grazie ad un po' di fortuna visto che nella prima parte di gara i sardi partirono forte mancando qualche occasione clamorosa da rete e soprattutto sbagliando un calcio di rigore letteralmente regalato dal difensore Tavcar. Alla doppietta di Silipo seguì il penalty fallito da Corazza e la risposta dei padroni di casa con Varela che ravvivò il finale riaprendo momentaneamente il match. Nel confronto di ieri invece i rossoblù hanno impattato in casa contro la Spal per 0-0, ma nel prossimo appuntamento contro il Picchio non potranno permettersi altri passi falsi se davvero vorranno difendere il terzo posto in classifica, raggiunto grazie agli attuali 62 punti, dall'eventuale assalto che il Pescara tenterà in queste residue tre giornate finali.

