Artrosi, tecnica rivoluzionaria a Bologna: come accedere

, 7 aprile 2025 – Unaper la terapia dell’che viene effettuata sia al Sant’Orsola di, soprattutto al ginocchio e al Rizzoli dove viene applicata anche a caviglia, spalla e a un’area specifica del femore. Di cosa si tratti lo spiega Giancarlo Facchini, responsabile della Radiologia angiografica dell’Istituto ortopedico Rizzoli di. Dottore, in che cosa consiste questa nuova terapia per l'? “Viene effettuata in anestesia locale, si punge con un ago l’arteria femorale e attraverso dei tubicini chiamati cateteri si raggiungono le articolazioni infiammate. I cateteri servono a iniettare sostanze che chiudono alcuni vasi sanguigni con materiale embolizzante, cioè in grado di bloccare il flusso sanguigno che alimenta l’infiammazione. Si tratta quindi di un intervento di radiologia interventistica, che prevede la chiusura selettiva di alcuni vasi sanguigni a scopo terapeutico”.