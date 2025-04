Arte a Roma Yeshu’a il volto di Cristo secondo Corrado Veneziano

Roma, 7 apr. (askanews) – Cosa accadrebbe se Gesù tornasse oggi sulla Terra? Dove si fermerebbe? A partire da questo interrogativo nasce "Yeshu'a – Il volto, i volti di Cristo", la nuova mostra di Corrado Veneziano, ospitata dal 10 al 24 aprile nel Mausoleo di Santa Costanza, a Roma, accanto alla Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura. Il cuore dell'esposizione è rappresentato da tre grandi opere inedite, che collocano il volto di Cristo in precisi scenari geopolitici segnati da conflitti e crisi umanitarie: la striscia di Gaza e il Medio Oriente, l'Europa orientale tra Ucraina, Bielorussia e Romania, e il Mediterraneo, con la toccante tela Il volto di Cristo a nord di Lampedusa. Oltre ai tre nuovi lavori, la mostra propone un percorso articolato di 20 opere in totale, frutto della recente ricerca artistica di Veneziano: dipinti che mescolano iconografia cristiana, elementi cartografici, linguaggi simbolici e memorie culturali.

