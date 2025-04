Arsenal vs Real Madrid | le probabili formazioni

Arsenal vs Real Madrid si giocherà martedì 8 aprile 2025 alle ore 21 presso lo stadio Wembley.

Arsenal VS Real Madrid: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I Gunners sono in difficoltà in questo ultimo periodo. Dopo aver mollato la presa in Premier League, visto l'impossibilità di raggiungere il Liverpool, alla squadra di Arteta resta solo la Champions League per mitigare una stagione deludente. Negli ottavi della massima competizione è arrivata la qualificazione grazie al 7-1 dell'andata sul Psv e al 2-2 del ritorno.

Anche i Blancos non sono proprio nelle loro condizioni ideali.

