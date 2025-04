Sololaroma.it - Arsenal-Real Madrid, il pronostico di Champions League: Under e non solo

Leggi su Sololaroma.it

I principali campionati internazionali passano momentaneamente in secondo piano, lasciando ampio spazio alla. Già, perché la Coppa Campioni sta entrando sempre di più nel vivo. Una delle partite in programma per i quarti di finale metterà a confronto due compagini di alto rango, in un duello da vivere tutto d’un fiato tra andata e ritorno. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani martedì 8 aprile alle ore 21:00 all’Emirates Stadium. I Gunners dovranno sovvertire i pronostici, portandosi in vantaggio nel doppio confronto grazie alla spinta del loro pubblico. I Blancos, invece, rimangono la squadra da battere, oltre che i favoriti per la conquista finale del trofeo.L’andamento diIn questa edizione della, l’si è dimostrato un avversario ostico da affrontare.