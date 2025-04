Lanazione.it - Arriva l’Alpe della Luna Trail, toccando anche le Marche

Arezzo, 7 aprile 2025 – Si avvicina a grandi passi il momentoterza edizione delche a Badia Tedalda attende domenica 13 aprile il meglio dell’offroad toscano e non solo. Una sfida bellissima in un territorio al confine cone Umbria per passare attraverso la bellissima riserva naturale da Bocca Trabaria fino alla sua punta più settentrionale. Il dislivello pronunciato indica chiaramente come ci si troverà di fronte a scalate importanti come quella dei 1.305 metri di Montemaggiore ai 1.450 metri del Monte dei Frati o a quella, nella parte centrale52km del Poggio Tre Termini, a 1.140 metri dove ci si affaccia proprio sulle tre regioni interessate dal tracciato. Il tracciato lungo passerà dal caratteristico borgo di Acquaviva ai confini con le, uscendo poi dalla Toscana all’altezza di Parchiule, frazione di Borgopace.