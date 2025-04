Lanazione.it - Arriva Benedetta Rossi: a Valdichiana Village la cucina diventa un racconto di vita

Arezzo, 7 aprile 2025 – Una data da cerchiare in rosso per tutti gli amanti dellae del saper fare tra i fornelli: sabato 12 aprile, alle 16,di Foiano della Chiana accoglie un’ospite d’eccezione:. L’autrice e volto TV incontra il pubblico per condividere storie, consigli e il suo inconfondibile stile genuino. Un’occasione imperdibile per incontrare dal vivo la protagonista di “Fatto in casa da”, il format che ha rivoluzionato il modo di vivere lacon semplicità, autenticità e passione. Autrice di bestseller, volto amatissimo della TV e del web,si racconterà al pubblico attraverso aneddoti, ricordi e curiosità: dagli inizi nell’agriturismo di famiglia fino al successo nazionale, costruito con autenticità e dedizione.