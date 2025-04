Lopinionista.it - Arriva a Milano, venerdì 11 aprile, il Life Tour 2025 di Luka Šuli?

ph Simone Di Lucafinalmente a11al Teatro Dal Verme, ildi?, la star del violoncello che ha raggiunto la notorietà mondiale con il progetto 2CELLOS. Il concerto milanese è l’unica tappa in Italia di unche si è aperto l’8 febbraio scorso con un fantastico sold out a Lubjana e si concluderà il prossimo 25a Parigi, dopo aver toccato 4 città in Giappone, Vienna, Barcellona e Londra. In questo che si può definire un “bouquet”, prodotto da Vigna PR,presenta per la prima volta dal vivo, il primo album di brani inediti da lui stesso composti e arrangiati, uscito un anno fa in tutto il mondo. Sul palcoè accompagnato da piano e quartetto d’archi, in una formazione pensata per valorizzare al massimo le sonorità di musiche scritte specificamente per il suo amato violoncello.