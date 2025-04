Dayitalianews.com - Arrestato all’aeroporto di Fiumicino il ‘re della truffa’

Sull’uomo pendeva mandato di cattura internazionale.La Polizia di Stato haun cittadino francese, soggetto a un mandato di cattura europeo, accusato di essere il capo di un’organizzazione criminale coinvolta in una serie di truffe milionarie perpetrate in Francia e in tutta Europa. L’uomo, arrivatodisu un volo proveniente da Tel Aviv (Israele), è stato prontamente identificato dal personale dell’Ufficio di Polizia GiudiziariaPolizia di Frontiera Aerea di, che ha notato la sua somiglianza con il ricercato, segnalato dalle autorità francesi tramite i canali di cooperazione internazionali di Interpol.Portato negli uffici di polizia per gli accertamenti del caso, l’uomo è stato trovato in possesso di un secondo passaporto, di nazionalità israeliana, nascosto con cura dentro la calzatura, sotto la soletta plantare, senza riuscire a fornire alcuna spiegazione convincente riguardo alla sua presenza.