Arpac incendio di Scafati Sa installato laboratorio mobile per monitoraggio qualità dell’aria

Arpac: installato laboratorio mobile per ottenere un quadro complessivo della qualità dell'aria a conclusione dell'eventoNell'area interessata dall'incendio divampato ieri nel sito "Seneca" di gestione di rifiuti a via Galileo Ferraris nel comune di Scafati (Sa) è stato installato un laboratorio mobile in grado di monitorare le concentrazioni orarie di un set di inquinanti atmosferici, tra cui polveri sottili PM10 e PM2,5, monossido di carbonio, ossidi di azoto, benzene, toluene, xilene, allo scopo di ottenere un quadro complessivo della qualità dell'aria a conclusione dell'evento.Il laboratorio si aggiunge ai due campionatori, già attivi da ieri, per la ricerca di diossine, furani, metalli, idrocarburi policiclici aromatici, PM10 (si rimanda al precedente comunicato).I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.

