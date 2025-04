Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande ritorna al primo posto della classifica Billboard con “Eternal Sunshine”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

alcon, album del 2024 del quale è stata pubblicata un’edizione deluxe,Deluxe: Brighter Days Ahead il 28 marzo.Per il settimo lavoro in studiopopstar è la terza volta in vetta alla chart, con la nuova versione contenente sei inediti e disponibile per lo streaming e nei formati CD d vinile, ha guardagnato 137mila unità equivalenti, negli USA nella settimana finita lo scorso 3 aprile, secondo Luminate. Tutte le versioni dell’album, vecchie e nuove, sono state combinate ai fini del monitoraggio e delle classifiche e continuano a figurare incon il titolo. Il lavoro in studio dell’artista arrivava al200 il 23 marzo per rimanere due settimane alla #1.