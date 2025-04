Lortica.it - Arezzo 2020: “situazione sempre più critica per gli anziani ad Arezzo”

Leggi su Lortica.it

“Quanto riportato recentemente dai media locali mette in luce la gravedell’assistenza agli, costretti a ricoveri in residenze lontane da casa, dalla famiglia e dall’ambiente di vita. Sebbene la Rsa sia una risposta necessaria in alcuni casi, sarebbe fondamentale limitarla alle situazioni in cui altre opzioni non sono percorribili. E in questo contesto emerge il vero problema: la carenza di servizi di assistenza alternativi, in particolare per i non autosufficienti. Parliamo di assistenza domiciliare, di supporto ai familiari, di centri diurni, di residenze di piccole dimensioni o esperienze di coabitazione e assistenza di vicinato: tutte queste si sono dimostrate efficaci nel preservare la salute e l’umanità deglima adsono, purtroppo, insufficienti o assenti.