Area camper Caio Mario arriva la black list contro il degrado | accesso vietato a chi non rispetta le regole

degrado in piazzale Caio Mario. A denunciarlo è Elena Maccanti, deputata e consigliera comunale della Lega, che durante la seduta del consiglio comunale di oggi – lunedì 7 aprile 2025 – ha interpellato sul tema l’assessore alla sicurezza Marco Porcedda. “La situazione di degrado. Torinotoday.it - Area camper Caio Mario, arriva la black list contro il degrado: accesso vietato a chi non rispetta le regole Leggi su Torinotoday.it Emergenzain piazzale. A denunciarlo è Elena Maccanti, deputata e consigliera comunale della Lega, che durante la seduta del consiglio comunale di oggi – lunedì 7 aprile 2025 – ha interpellato sul tema l’assessore alla sicurezza Marco Porcedda. “La situazione di

Area camper Caio Mario, arriva la black list contro il degrado: accesso vietato a chi non rispetta le regole. I camper assediano il Caio Mario: "In balia di rifiuti e sporcizia" [FOTO]. Un’area per i camper al parcheggio Caio Mario. City-break a Torino: cosa vedere nel Salotto d’Italia in un weekend. Vigilanza privata per il parcheggio Caio Mario contro camper abusivi e vandali. Il bivacco dei nomadi assedia l'area camper "E' dura da otto anni". Ne parlano su altre fonti

Camper rom al Caio Mario. Gtt: "Pagano", la Circoscrizione: "Non hanno il diritto di vandalizzare" - Finisce in polemica la commissione convocata in Circoscrizione 2 a tema "camper rom al Caio Mario". Con i cittadini ad attaccare Gtt e a chiedere sgomberi. Ma facciamo un passo indietro: l’area in ... (torinoggi.it)

I camper assediano il Caio Mario: "In balia di rifiuti e sporcizia" [FOTO] - Un problema che si è allargato a macchia d'olio anche ad altre zone di Torino sud: alla materna Pajetta di via Isler i genitori hanno segnalato furti di alcune biciclette, oltre alla presenza ... (torinoggi.it)