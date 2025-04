Arbitro di 19 anni aggredito in campo con calci e pugni preso anche a colpi di bandierina

Arbitro è stato aggredito con calci e pugni durante una partita di calcio valida per i playoff Under 17 tra Russo Sebastiano calcio Riposto e Pedara, disputata allo stadio Luigi Averna di Torre Archirafi, in provincia di Catania. Tutto è successo ai tempi supplementari: nonostante l’impianto. Today.it - Arbitro di 19 anni aggredito in campo con calci e pugni, preso anche a colpi di bandierina Leggi su Today.it Unè statocondurante una partita dio valida per i playoff Under 17 tra Russo Sebastianoo Riposto e Pedara, disputata allo stadio Luigi Averna di Torre Archirafi, in provincia di Catania. Tutto è successo ai tempi supplementari: nonostante l’impianto.

