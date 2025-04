Arbitro 19enne riempito di calci e pugni durante una partita tra minorenni | Picchiato da persone che potevano essere i suoi genitori

riempito di calci e pugni mentre tentava di proteggersi il volto. Domenica 6 aprile, lo stadio Luigi Averna di Riposto (Catania) è stato teatro di un vergognoso episodio di violenza. Un giovane Arbitro di 19 anni è stato brutalmente Picchiato da giocatori e non solo nei tempi supplementari della partita tra Russo Sebastiano calcio Riposto e Pedara, match playoff valido per il campionato Under 17 provinciale siciliano.Nell’impianto di Torre Archirafi, che doveva essere chiuso al pubblico per l’inagibilità delle tribune, il direttore di gara Diego Alfonzetti è stato improvvisamente aggredito dai presenti sul terreno di gioco prima di essere salvato da un uomo, probabilmente il genitore di uno dei calciatori. Ma non è tutto. Ilfattoquotidiano.it - Arbitro 19enne riempito di calci e pugni durante una partita tra minorenni: “Picchiato da persone che potevano essere i suoi genitori” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Accerchiato, inseguito, sgambettato, colpito alla nuca con una bandierina edimentre tentava di proteggersi il volto. Domenica 6 aprile, lo stadio Luigi Averna di Riposto (Catania) è stato teatro di un vergognoso episodio di violenza. Un giovanedi 19 anni è stato brutalmenteda giocatori e non solo nei tempi supplementari dellatra Russo Sebastianoo Riposto e Pedara, match playoff valido per il campionato Under 17 provinciale siciliano.Nell’impianto di Torre Archirafi, che dovevachiuso al pubblico per l’inagibilità delle tribune, il direttore di gara Diego Alfonzetti è stato improvvisamente aggredito dai presenti sul terreno di gioco prima disalvato da un uomo, probabilmente il genitore di uno deiatori. Ma non è tutto.

