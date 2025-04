Lanazione.it - Apre il laboratorio Archimede della scuola San Giuseppe per minori con disabilità

Firenze, 7 aprile 2025 - Uno spazio colorato e accogliente, con tappeti morbidi e cuscini, dove rilassarsi, dare spazio all’immaginazione ma soprattutto dove imparare senza stare fermi al banco. Ildell’Istituto Sanè stato co-progettato dagli insegnanti e dai bambini in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze per dare modo agli alunni cono con bisogni educativi speciali di partecipare alle lezioni in modo più inclusivo, senza le rigidità di un’aula tradizionale. Ilè parte del progetto "Vivere la– Fascia 6-11” ed è stato realizzato dalla Cooperativa Sociale Istituto Sancon il contributoFondazione CR Firenze. L’iniziativa coinvolge 20 classiCittà metropolitana di Firenze e prevede diverse attività innovative.