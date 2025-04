Lanazione.it - Appuntamento domenica 13 aprile a Tegoleto con il “Mercato dei sapori e della terra”

Arezzo, 72025 – Ununico nel suo genere.13con il “dei”. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, che si svolge nella riqualificata piazzaChiesa, è uno dei principali eventi annuali organizzati dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana, con la partecipazione di C&T Comunità died altri partner del territorio. “Anche quest’anno siamo pronti ad accogliere visitatori e cittadini per un evento imperdibile che coniuga le nostre eccellenze locali nella splendida cornice del centro storico di– spiega il Sindaco Andrea Tavarnesi – Un progetto vincente che continua a riscuotere un grande successo, portato avanti dall’Amministrazione comunale all’interno di quelle iniziative che come Cittaslow promuovono il territorio e l’enogastronomia”.