Ilrestodelcarlino.it - Appello per vaccinarsi. L’Ausl chiama a raccolta contro l’Herpes Zoster

Al via la campagna Herpes2025, promossa dale rivolta ai cittadini classe 1960 del circondario che non si sono ancora vaccinatiil fuoco di Sant’Antonio. Si tratta di circa 1.800 persone, che riceveranno un sms informativo e potranno prenotarsi attraverso i canali aziendali abituali: sportelli Cup, Cuptel al numero 800-040606, farmacie e Fascicolo sanitario elettronico personale. "Il vaccino è l’unico strumento efficace per prevenire la patologia e ridurre la gravità dei sintomi", ricordano dal. Le vaccinazioni saranno eseguite nell’Area vaccinale adulti del servizio di Igiene pubblica, al primo piano dell’ospedale vecchio, al civico 8 di via Amendola. Oltre ai cittadini classe 1960, il vaccino sarà offerto gratuitamente a persone che presentano patologie come diabete mellito, malattie cardiovascolari, Bpco o che sono in terapia immunosoppressiva.