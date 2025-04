Ilrestodelcarlino.it - "Apecchio vince. Ma ora Ancona inverta la rotta"

Il Tar Marche ha accolto l’istanza cautelare presentata dal Comune die supportata dalla Provincia contro la delibera regionale che prevedeva l’accorpamento dell’Istituto comprensivo Lapi al Mattei di Acqualagna. Se ne rallegrano il presidente dell’ente di via Gramsci Giuseppe Paolini e il consigliere provinciale con delega alla Programmazione scolastica Oriano Giovanelli (in foto). "Dimostrata la pertinenza della nostra posizione – commentano –, ora continueremo la battaglia per le aree interne". "E’ la riprova – osserva Giovanelli – che le posizioni espresse dal Comune dinon erano velleitarie. Per noi non è accettabile che negli atti ufficiali della giunta regionale si evidenzi che le Pronon si siano espresse sulla riorganizzazione della rete scolastica. Noi ci siamo espressi in modo difforme da come ha deciso la Regione.