Ilrestodelcarlino.it - Anziana investita mentre attraversa: ricoverata ad Ancona

Una 72enne di Porto Recanati stavando corso Matteotti, quando è stata centrata da un’auto. Per questo èa Torrette. L’incidente è avvenuto ieri a Porto Recanati. Intorno alle 10.45, l’stava passeggiando lungo il corso. All’altezza dell’ex scuola Diaz hato ma, per cause in corso di accertamento, è stata urtata da una Opel Corsa guidata da un uomo sui settant’anni. La 72enne ha battuto la testa contro il parabrezza ed è caduta sull’asfalto, perdendo un po’ di sangue. I passanti l’hanno soccorsa, adagiandola a terra e coprendola con una coperta. Sono poi accorsi gli operatori del 118, con l’ambulanza medicalizzata da Recanati, e due pattuglie della polizia locale. La donna è sempre rimasta cosciente però, vista la dinamica dell’urto, è stata portata ad