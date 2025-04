Gqitalia.it - Antonio Marras inaugura Ephemeral

lo spazio temporaneoin Via Montenapoleone 6/A durante la Milan Design Week 2025, anticipando così l’apertura del Flagship Store a Milano. L’opening si inserisce in una visione più ampia di espansione internazionale, che parte dall’Italia con le imminenti aperture di Porto Cervo e Bari, prosegue con l’arrivo del Flagship Store permanente di Milano, in Via Montenapoleone 22, per poi continuare con lo sviluppo di importanti mercati esteri.VALENTINA SOMMARIVACome il suo nome suggerisce,è destinato a svanire, lasciando dietro di sé il segno di un’esperienza unica. La boutique sarà visitabile fino all’apertura del Flagship Store nella medesima via.si inserisce in questo contesto con un progetto che rompe gli schemi del retail tradizionale, trasformando il concetto di negozio in un’esperienza artistica ed emozionale: da experiential retail a emotional retail.