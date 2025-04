Linkiesta.it - Antonello Fassari, Louis C.K., e il miglior meccanismo comico di questi tempi

Leggi su Linkiesta.it

È il meme ilche questo secolo sia riuscito a produrre? Secondo me no, ma a questo (secolo) ci arriviamo dopo. Intanto cominciamo dal Novecento, un secolo in cui ii tra i meccanismi comici – cioè non le battute ma gli schemi riadattabili da emuli – li hanno inventati quelli che acclaratamente erano i più grandi.La lettera di Totò e Peppino (l’aveva scritta Scola? L’avevano improvvisata loro? Come in tutte le storie orali, vai a sapere). Il «chi siete? dove andate? un fiorino!» di Benigni e Troisi. E poi ce n’era almeno uno d’un minore. Minore non per sue scarse qualità, ma perché la vita è unaone di compagnie: se diventi famoso nel programma in cui diventa famoso Corrado Guzzanti, non è che la gente se deve citare uno poi cita te.Peròera il signor Antonio, con la parrucca rossa, che in una puntata di “Avanzi” del 1993, a «non c’è più il Pci: c’è la Quercia», rispondeva «Hanno aperto una sezione in campagna?».