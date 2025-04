Antonello Fassari causa morte | di cosa è morto l’attore? I funerali quando e dove saranno?

Antonello Fassari, l’attore romano che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua ironia, è morto il 5 aprile 2025 all’età di 72 anni. Da tempo, Fassari lottava contro problemi di salute che avevano segnato la sua vita privata e professionale. Nel corso degli ultimi anni, aveva rivelato di soffrire di disturbi fisici legati a una malattia grave, ma anche di aver affrontato difficoltà psicologiche, come ansia e depressione, dopo la separazione dalla moglie.Questi problemi avevano reso la sua battaglia contro la malattia ancora più complessa, ma nonostante tutto, l’attore non aveva mai smesso di lavorare, portando avanti la sua carriera con determinazione.Che malattia aveva Antonello Fassari?La malattia che ha portato alla morte di Antonello Fassari è stata l’angina pectoris, una condizione legata a problemi cardiaci. Donnapop.it - Antonello Fassari causa morte: di cosa è morto l’attore? I funerali quando e dove saranno? Leggi su Donnapop.it romano che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua ironia, èil 5 aprile 2025 all’età di 72 anni. Da tempo,lottava contro problemi di salute che avevano segnato la sua vita privata e professionale. Nel corso degli ultimi anni, aveva rivelato di soffrire di disturbi fisici legati a una malattia grave, ma anche di aver affrontato difficoltà psicologiche, come ansia e depressione, dopo la separazione dalla moglie.Questi problemi avevano reso la sua battaglia contro la malattia ancora più complessa, ma nonostante tutto,non aveva mai smesso di lavorare, portando avanti la sua carriera con determinazione.Che malattia aveva?La malattia che ha portato alladiè stata l’angina pectoris, una condizione legata a problemi cardiaci.

