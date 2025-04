Antonella Ruggiero in Concerto al Teatro Verdi | Per chi ama senza parlare per gli Amici a Quattro Zampe 13 Aprile

Aprile alle 21.00 il Teatro Verdi di Padova ospiterà il Concerto benefico "Per chi ama senza parlare", realizzato con la straordinaria partecipazione di Antonella Ruggiero. Un evento speciale dedicato a chi crede nell'amore incondizionato degli animali e desidera offrire loro un futuro migliore. I fondi raccolti saranno devoluti alla sezione padovana della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per continuare a garantire ai migliori Amici dell'uomo cure ed assistenza."Per chi ama senza parlare", Un Sostegno per il Canile di RubanoIl Teatro Verdi di Padova si prepara ad accogliere un evento straordinario dedicato agli amanti degli animali. Domenica 13 Aprile alle 21.00, si terrà il Concerto benefico intitolato "Per chi ama senza parlare", con la partecipazione della rinomata artista Antonella Ruggiero.

