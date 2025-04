Anticipazioni Uomini e Donne oggi 7 aprile 2025 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, lunedì 7 aprile 2025Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 7 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggiSecondo le Anticipazioni, oggi andrà in onda una nuova parte della puntata registrata lo scorso 24 marzo. E protagonisti, molto probabilmente, saranno ancora una volta dame e cavalieri del Trono Over. Per Agnese De Pasquale, una delle Donne protagoniste di questa edizione, tornerà Vincenzo La Scala, ex cavaliere che aveva partecipato al dating show e aveva deciso di lasciare la trasmissione con Ilaria La Volta. Agnese accetterà l'invito e dirà di averlo già saputo perché Vincenzo l'aveva contattata sui social.

