Anticipazioni Uomini E Donne | Giuseppe Bacia Isabella!

Uomini e Donne: Isabella Bacia Giuseppe ma non ricambia l’esclusiva, Tina e Gianni infuriati, Gianmarco diviso tra tre corteggiatrici. Scopri tutti i dettagli.Esclusiva non ricambiata e scintille in studio: caos a Uomini e DonneDurante la registrazione di domenica 6 aprile di Uomini e Donne, il celebre dating-show di Canale 5 ha regalato nuovi colpi di scena che promettono scintille nelle prossime puntate. Al centro della scena troviamo Isabella e Giuseppe, protagonisti di un momento tanto romantico quanto controverso: un bacio che ha fatto esplodere il parterre over e acceso i riflettori sulle loro intenzioni. Ma le emozioni non si sono fermate lì, e gli opinionisti storici non sono rimasti in silenzio.Il bacio che confonde le carteGiuseppe, cavaliere sempre più coinvolto nella conoscenza con Isabella, ha deciso di fare un passo importante: le ha dato un bacio davanti a tutti e si è dichiarato pronto a darle l’esclusiva. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini E Donne: Giuseppe Bacia Isabella! Leggi su Uominiedonnenews.it Nuove scintille ama non ricambia l’esclusiva, Tina e Gianni infuriati, Gianmarco diviso tra tre corteggiatrici. Scopri tutti i dettagli.Esclusiva non ricambiata e scintille in studio: caos aDurante la registrazione di domenica 6 aprile di, il celebre dating-show di Canale 5 ha regalato nuovi colpi di scena che promettono scintille nelle prossime puntate. Al centro della scena troviamo, protagonisti di un momento tanto romantico quanto controverso: un bacio che ha fatto esplodere il parterre over e acceso i riflettori sulle loro intenzioni. Ma le emozioni non si sono fermate lì, e gli opinionisti storici non sono rimasti in silenzio.Il bacio che confonde le carte, cavaliere sempre più coinvolto nella conoscenza con, ha deciso di fare un passo importante: le ha dato un bacio davanti a tutti e si è dichiarato pronto a darle l’esclusiva.

