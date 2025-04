Anticipazioni UeD | due risse sfiorate Gianmarco prende di mira Francesca

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione del 6 aprile: Gianmarco va a recuperare Cristina, ma litiga con FrancescaLe Anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione di ieri, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che al Trono Classico ci sono stati dei cambiamenti. Gianmarco Steri, infatti, ha deciso di portare in esterna Cristina, con cui c’è stato un bel chiarimento. I due sono stati molto vicini, anche se non è scattato il bacio. Tutto.tv - Anticipazioni UeD: due risse sfiorate, Gianmarco prende di mira Francesca Leggi su Tutto.tv Ieri, domenica 6 aprile, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione sono accaduti svariati episodi degni di nota, che hanno generato un grande fermento in studio. Sia al Trono Over, sia a quello Classico non sono mancate delle discussioni particolarmente accese. Ecco cosa è accaduto.Uomini e Donne registrazione del 6 aprile:va a recuperare Cristina, ma litiga conLedi Uomini e Donne relative alla registrazione di ieri, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che al Trono Classico ci sono stati dei cambiamenti.Steri, infatti, ha deciso di portare in esterna Cristina, con cui c’è stato un bel chiarimento. I due sono stati molto vicini, anche se non è scattato il bacio.

