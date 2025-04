Anticipazioni The Couple le sfide della prima puntata del 7 aprile

aprile in prima serata su Canale5, The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game firmato Endemol Shine Italy. A guidare il pubblico in questa avventura tra cuore e testa sarà Ilary Blasi, regina indiscussa dell'intrattenimento Mediaset, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini nella veste di opinionisti. Una triade inedita che promette di dare ritmo, analisi e spettacolo a un format destinato a far parlare molto di sé.The Couple, le Anticipazioni del 7 aprileIl concept è semplice solo in apparenza: otto coppie, legate da amore, amicizia, legami di sangue o affinità elettive, si sfidano per conquistare un montepremi finale da capogiro — un milione di euro. Ma per arrivare alla cassaforte che contiene il bottino serve più di un rapporto affiatato.

