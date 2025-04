Lidentita.it - Anticipato l’incontro tra Trump e Netanyahu

Leggi su Lidentita.it

Il viaggio di Benyaminnegli Stati Uniti ha subito un’improvvisa accelerazione. Inizialmente previsto per la prossima settimana, dopo la visita in Ungheria, il primo ministro israeliano ha deciso di volare direttamente dall’Europa agli Usa domenica, senza rientrare in Israele. Alla base del cambiamento, una telefonata urgente ricevuta da Donald, che ha spintotraL'Identità.